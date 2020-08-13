Белорусские ученые вступились за избиваемых протестующих

Фото: onliner.by / Александр Владыко

В Белоруссии более тысячи ученых и преподавателей выступили против насилия со стороны ОМОНа. Они также усомнились в результатах выборов и призвали не отключать интернет.

Портал Onliner.by опубликовал открытое обращение ученых к властям, которое подписали более тысячи человек.

«Считаем действия силовых структур незаконными, неприемлемыми и нарушающими Конституцию Республики Беларусь, поскольку человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства (статья 2 Конституции Республики Беларусь)», — говорится в обращении.

Издание отмечает, что глава белорусской академии наук Владимир Гусаков вызвал на ковер руководителей институтов, где отчитал их: «Что они делают в лабораториях — никто не знает. Представляете, «ученые против насилия». И это началось с академии наук!».

Напомним, в Белоруссии в воскресенье завершились выборы президента страны. Почти сразу были объявлены предварительные цифры, согласно которым уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Вот уже пятый день в Минске и других городах проходят протесты.