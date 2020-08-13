Песошин и Магдеев открыли в Челнах отремонтированный участок улицы Машиностроительной

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев открыли в автограде отремонтированный участок улицы Машиностроительной.

Отремонтировано около 3 км дороги — участок от проспекта Хасана Туфана до проспекта Яшьлек. Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«В 2020 году в нашей республике планируется выполнить работы по реконструкции и ремонту 55 км улиц городов, 165 км региональных дорог», — рассказал глава татарстанского правительства.

Мэр Челнов подчеркнул, что за последние годы дороги в городе стали намного лучше. За пять лет муниципалитет получил на ремонт дорог более 10 млрд рублей, добавил Магдеев.

«Все челнинцы знают, какая была дорога и какая она стала. Была двухполосная, стала трехполосная. С прекрасным освещением, хорошим трафиком», — приводит его слова пресс-служба президента РТ.

Напомним, 10 августа в Челнах также был открыт отремонтированный участок проспекта Залесного. Длина обновленного отрезка дороги составила 2,7 км.