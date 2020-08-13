В Москве отменили школьные линейки 1 сентября и опровергли введение новых ограничений

В Москве учебный год начнется 1 сентября, но линеек и массовых мероприятий не будет. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на мэра столицы России Сергея Собянина.

По его словам, ученикам не придется сидеть на уроках в масках, но и запрещать их носить никто не будет. «Занятия должны проходить в одном месте, чтобы меньше было пересечения детей», — добавил глава региона.

Школы будут работать с усиленной дезинфекцией, измерением температуры при входе, наблюдением за состоянием учителей и учащихся. Столовые также будут работать с ограничениями.

Также Собянин опроверг, что с 15 сентября в Москве введут новые ограничения по коронавирусу. «Это слухи бесконечные, они просто поражают своей устойчивостью, хотя я уже много раз говорил — никаких планов на этот счет нет», — сказал он.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в РФ учебный год начнется 1 сентября в обычном формате.