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Россиянин побил рекорд Гиннесса по жиму под водой

15:59, 13.08.2020
Россиянин побил рекорд Гиннесса по жиму под водой
Фото: admin.tomsk.ru

Инструктор томского спортивного центра Виталий Вивчар побил рекорд Гиннесса по жиму под водой.

Спортсмену удалось отжать штангу весом 50 кг ровно 76 раз. Предыдущий рекорд принадлежал жителю США Грегу Уиттстоку, который 62 раза поднял аналогичную штангу.

За выполнением рекорда следили специалисты, медицинская служба и независимый представитель. Для официальной фиксации результата осталось лишь отправить необходимые документы и доказательства в редакцию Книги рекордов Гиннесса.

Ранее Вивчар был включен в Книгу рекордов России по жиму штанги весом 55 кг с показателем в 1006 раз за один час.

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