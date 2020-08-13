Россиянин побил рекорд Гиннесса по жиму под водой

Инструктор томского спортивного центра Виталий Вивчар побил рекорд Гиннесса по жиму под водой.

Спортсмену удалось отжать штангу весом 50 кг ровно 76 раз. Предыдущий рекорд принадлежал жителю США Грегу Уиттстоку, который 62 раза поднял аналогичную штангу.

За выполнением рекорда следили специалисты, медицинская служба и независимый представитель. Для официальной фиксации результата осталось лишь отправить необходимые документы и доказательства в редакцию Книги рекордов Гиннесса.

Ранее Вивчар был включен в Книгу рекордов России по жиму штанги весом 55 кг с показателем в 1006 раз за один час.