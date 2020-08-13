Минниханов посетил комплекс «Курган» под Казанью — там могут построить похоронный дом

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил сегодня новый похоронный комплекс «Курган». Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Минниханов осмотрел административное здание и хозяйственный корпус. Ему рассказали, что в состав комплекса входят мусульманское и православное кладбища, в каждом из которых есть остекленные навесы для прощания по всем обрядам. На кладбище обустроены дороги, центральная аллея, имеется парковка.

Рядом с похоронным комплексом предусмотрены участки для строительства мечети и православного храма.



В ходе встречи также обсуждалась возможность строительства в составе похоронного комплекса «Курган» похоронного дома и предоставления услуг кремации.

Ранее «Реальное время» сообщало, что под Казанью открылся новый погребальный комплекс «Курган».

