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Минниханов посетил комплекс «Курган» под Казанью — там могут построить похоронный дом

15:55, 13.08.2020
Минниханов посетил комплекс «Курган» под Казанью — там могут построить похоронный дом

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил сегодня новый похоронный комплекс «Курган». Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Минниханов осмотрел административное здание и хозяйственный корпус. Ему рассказали, что в состав комплекса входят мусульманское и православное кладбища, в каждом из которых есть остекленные навесы для прощания по всем обрядам. На кладбище обустроены дороги, центральная аллея, имеется парковка.

Рядом с похоронным комплексом предусмотрены участки для строительства мечети и православного храма.

В ходе встречи также обсуждалась возможность строительства в составе похоронного комплекса «Курган» похоронного дома и предоставления услуг кремации.

Ранее «Реальное время» сообщало, что под Казанью открылся новый погребальный комплекс «Курган».

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