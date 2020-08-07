Появились снимки погребального комплекса «Курган», который откроется под Казанью
В понедельник, 10 августа, под Казанью откроется новый погребальный комплекс «Курган». «Реальное время» провело съемку объекта.
Пока строители еще ведут работы, подготавливая комплекс к открытию.
Напомним, что новое казанское кладбище рассчитано на 147,5 тысячи захоронений и, предположительно, должно прослужить 30 лет. Одной из особенностей комплекса станет запрет на установку оград.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым