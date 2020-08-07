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Появились снимки погребального комплекса «Курган», который откроется под Казанью

15:42, 07.08.2020
Появились снимки погребального комплекса «Курган», который откроется под Казанью
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В понедельник, 10 августа, под Казанью откроется новый погребальный комплекс «Курган». «Реальное время» провело съемку объекта.

Пока строители еще ведут работы, подготавливая комплекс к открытию.

Напомним, что новое казанское кладбище рассчитано на 147,5 тысячи захоронений и, предположительно, должно прослужить 30 лет. Одной из особенностей комплекса станет запрет на установку оград.

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