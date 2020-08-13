В Татарстане возбудили уголовное дело после падения шкафа на ребенка в детсаду

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после получения травмы пятилетним ребенком в детском саду.

Прокурорская проверка выявила неисправность креплений шкафа. При этом в саду аналогичные недочеты были выявлены при осмотре и других детских шкафов для одежды. Администрация детского садика вовремя не выявила и не устранила неполадки.

Кроме того, руководство детского садика не сообщило о несчастном случае учредителю и не организовало официальное расследование его причин.

Напомним, что 10 августа на пятилетнего мальчика упал шкаф для детской одежды, в результате чего ребенок получил компрессионный перелом двух грудных позвонков.

