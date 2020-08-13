Минниханов открыл бассейн в селе Высокая Гора

Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл бассейн в селе Высокая Гора и ознакомился с ходом строительства нового детсада «Байгыш». Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Бассейн для взрослых и детей построен на средства республиканского бюджета. Пропускная способность бассейна составляет 576 человек в сутки. Президент РТ отметил, что строительство спортивных объектов необходимо, так как половина жителей республики занимаются спортом.

Также Рустам Минниханов ознакомился с ходом строительства нового детсада «Байгыш» на 340 мест. Его планируют сдать до конца месяца.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии крытому плавательному бассейну в селе Высокая Гора.

