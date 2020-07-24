Крытый плавательный бассейн в селе Высокая Гора получил заключение о соответствии

Вчера, 23 июля, Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии крытому плавательному бассейну в селе Высокая Гора.

Спортивный объект расположился по улице Сосновой в селе Высокая Гора. Общая площадь здания составила 1 498,4 кв. метра.

В новом комплексе есть взрослый 25-метровый бассейн и детский бассейн длиной 10 метров. Новый бассейн имеет химическую лабораторию для проверки качества воды, душевые, раздевалки, административные и хозяйственно-бытовые комнаты, также в спорткомплексе предусмотрели удобства для людей с ограниченными возможностями здоровья, передает пресс-служба инспекции Госстройнадзора РТ.



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