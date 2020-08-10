В Челнах первый долгострой, сданный в этом году, получил заключение о соответствии

В Набережных Челнах 17-этажный дом в 65-м комплексе жилого района «Яшьлек» получил заключение о соответствии.

Строительство дома приостановили в 2014 году. Здание относилось к разряду проблемных объектов долевого строительства и было включено в соответствующий реестр проблемных домов. Дом достраивал другой застройщик вместо обанкротившегося.

17-этажный дом рассчитан на 83 квартиры. На его территории выполнены работы по благоустройству. Здание соответствует всем требованиям технической документации, и после его ввода в эксплуатацию жители дома получат ключи от своих квартир, передает пресс-служба Госстройнадзора РТ.



В июне этого года в Казани возобновились строительные работы на проблемном доме по ул. Достоевского, 57. Компания-застройщик сообщила, что строительно-монтажные работы на объекте будут завершены уже в первом квартале 2021 года.

