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В Челнах первый долгострой, сданный в этом году, получил заключение о соответствии

11:44, 10.08.2020
В Челнах первый долгострой, сданный в этом году, получил заключение о соответствии
Фото: gsn.tatarstan.ru

В Набережных Челнах 17-этажный дом в 65-м комплексе жилого района «Яшьлек» получил заключение о соответствии.

Строительство дома приостановили в 2014 году. Здание относилось к разряду проблемных объектов долевого строительства и было включено в соответствующий реестр проблемных домов. Дом достраивал другой застройщик вместо обанкротившегося.

17-этажный дом рассчитан на 83 квартиры. На его территории выполнены работы по благоустройству. Здание соответствует всем требованиям технической документации, и после его ввода в эксплуатацию жители дома получат ключи от своих квартир, передает пресс-служба Госстройнадзора РТ.

В июне этого года в Казани возобновились строительные работы на проблемном доме по ул. Достоевского, 57. Компания-застройщик сообщила, что строительно-монтажные работы на объекте будут завершены уже в первом квартале 2021 года.

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