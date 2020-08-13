Россияне активно приобретают недвижимость в Грузии

По данным правительства Грузии, 40% всей недвижимости страны, зарегистрированной иностранцами, приходится на граждан России. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные, опубликованные правительственным агентством Грузии по миграции.

Сообщается, что за последние четыре года граждане России приобрели в Грузии 15 133 объекта недвижимости. В это число входят 7 842 объекта жилой недвижимости (квартиры и дома), а также 2 364 единицы несельскохозяйственных земель страны.

Эксперты утверждают, что высокий спрос на недвижимость в Грузии со стороны россиян объясняется выгодным соотношением цена/качество и легкостью регистрации.

Ранее сообщалось, что за последний год цены на жилье в Казани показали максимальный рост среди крупнейших городов страны. Стоимость недвижимости выросла на 14,5%.

