Профессор КФУ предсказал аномальные холода в Казани

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани ожидается аномальное похолодание. В ближайшие дни среднесуточные температуры составят около 13-14 градусов тепла.

«Холодные ночи нам обеспечены. Погоду определяет циклон, также свою лепту вносят северные ветры», — рассказал завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев.

Он добавил, что в четверг 13 августа прогнозируется до 10 мм осадков. При этом месячная норма для августа составляет 60 мм, передает пресс-служба КФУ.

В четверг воздух прогреется до +17°С днем и +12°С — ночью. В пятницу, 14 августа, ожидается облачность, временами пройдет небольшой дождь: днем — +16°С, ночью — +12°С.

Профессор подчеркнул, что ближайшая неделя станет самой холодной за это лето. Погода будет неустойчивой.

В субботу дождливая погода сохранится. Распогодится только к воскресенью, дневные температуры поднимутся до +18°С, ночные останутся на отметке +10°С.