В Казани на улице Вишневского вывесили плакат «Жыве Беларусь» в поддержку протестующих
В Казани возле станции метро «Суконная слобода» неизвестные повесили на мост плакат «Жыве Беларусь» в поддержку протестующих в стране.
Фотографию выложил у себя и белорусский telegram-канал Nexta, который пишет про протесты в республике, с подписью «Казань с нами!».
Сейчас плакат убрали, передает корреспондент «Реального времени».
С вечера воскресенья в Белоруссии начались протесты из-за несогласия с предварительными результатами выборов президента республики. В минувший понедельник задержали более двух тысяч человек. В МВД Белоруссии сообщили об открытых фактах противостояния правоохранительным органам, нападения на сотрудников милиции. Также ведомство рассказало об одном погибшем в результате демонстрации.
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