В Казани на улице Вишневского вывесили плакат «Жыве Беларусь» в поддержку протестующих

Фото: nexta

В Казани возле станции метро «Суконная слобода» неизвестные повесили на мост плакат «Жыве Беларусь» в поддержку протестующих в стране.

Фотографию выложил у себя и белорусский telegram-канал Nexta, который пишет про протесты в республике, с подписью «Казань с нами!».

Сейчас плакат убрали, передает корреспондент «Реального времени».

С вечера воскресенья в Белоруссии начались протесты из-за несогласия с предварительными результатами выборов президента республики. В минувший понедельник задержали более двух тысяч человек. В МВД Белоруссии сообщили об открытых фактах противостояния правоохранительным органам, нападения на сотрудников милиции. Также ведомство рассказало об одном погибшем в результате демонстрации.

