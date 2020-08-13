Новости общества

12:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Европарламент предложил ввести санкции против России из-за протестов в Белоруссии

11:16, 13.08.2020
Европарламент предложил ввести санкции против России из-за протестов в Белоруссии
Фото: wikipedia.org Витольд Муратов

Депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский предложил ввести санкции против России из-за протестов в Белоруссии.

«Потому что это похоже на наказание меча, а не руки. Если бы нейтрализовать роль российского вмешательства или даже аннексии, то, думаю, белорусы сами справятся со строительством демократии», — заявил Сариуш-Вольский.

При этом политик выразил сожаление в связи с тем, что Евросоюз недостаточно жестко реагирует на ситуацию в Белоруссии, передает «РИА Новости». Он считает, что реакция ЕС на события в республике «в каком-то смысле позорная и мало смелая».

Ранее белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.

ОбществоВласть

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем