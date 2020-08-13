Лауреат Нобелевской премии Алексиевич призвала Лукашенко уйти, «пока не стало слишком поздно»

Фото: wikimedia.org Tomaz Silva/Agência Brasil

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич в интервью обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом уйти в отставку.

«Хочу сказать то, что прекрасно сказала (журналист, — прим. ред.) Светлана Калинкина — уходи красиво. Но не получится, уже кровь. Уходи, пока не стало слишком поздно, пока не бросишь народ в страшную бездну, в бездну гражданской войны. Уходи»,— сказала писательница в интервью «Радио Свобода».

Также Алексиевич считает, что на выборах президента республики победу одержала оппонент Лукашенко — Светлана Тихановская.

В Белоруссии продолжаются протесты против результатов выборов президента страны. По предварительным данным, в них побеждает действующий президент страны Александр Лукашенко. Многие не верят в его победу и требуют честного подсчета голосов.

Экс-военные Белоруссии начали выставлять в интернет видео, на которых выкидывают форму и выражают презрение силовикам, жестко разгоняющим демонстрантов.