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В казанском Кремле прокомментировали трассировку М-12

10:22, 13.08.2020
В казанском Кремле прокомментировали трассировку М-12

Сегодня на брифинге руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова упомянула трассировку М12.

«Вопрос об окончательной трассировке М12 пока находится на стадии обсуждения», — отметила она.

Напомним, жители республики выступили против новой трассировки дороги Москва — Казань. Инициативная группа считает, что новая трассировка автодороги М-12 приведет к загрязнению территории, поэтому просит вернуть прежний вариант трассировки. «Данная трасса существенно повлияет и на стоимость недвижимости в наших поселках, естественно, в минус», — комментируют жители.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин дал старт мегапроекту магистрали Москва — Казань.

Общество Татарстан

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