В казанском Кремле прокомментировали трассировку М-12
Сегодня на брифинге руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова упомянула трассировку М12.
«Вопрос об окончательной трассировке М12 пока находится на стадии обсуждения», — отметила она.
Напомним, жители республики выступили против новой трассировки дороги Москва — Казань. Инициативная группа считает, что новая трассировка автодороги М-12 приведет к загрязнению территории, поэтому просит вернуть прежний вариант трассировки. «Данная трасса существенно повлияет и на стоимость недвижимости в наших поселках, естественно, в минус», — комментируют жители.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин дал старт мегапроекту магистрали Москва — Казань.Общество Татарстан
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