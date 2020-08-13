Бывшие военные в Белоруссии начали выбрасывать свою форму в знак солидарности с протестующими

Бывшие военные Белоруссии начали выбрасывать свою форму в знак солидарности с протестующими. «Флешмоб» начинает распространяться в соцсетях.

Telegram-канал Nexta, освещающий протесты в стране, выложил более 10 обращений спецназовцев, выступающих против жестокого разгона демонстрантов.

Также популярность набирает пост бывшего капитана милиции в Instagram, в котором он рассказывает, что подал в отставку после 17 лет службы.

Некоторые ведущие государственных телеканалов республики начали увольняться, медики вышли на улицы с призывом к участникам противостояния отказаться от насилия.



В Белоруссии четвертый день продолжаются протесты против результатов выборов президента страны. По предварительным данным, в них побеждает действующий президент страны Александр Лукашенко. Многие не верят в его победу и требуют честного подсчета голосов.