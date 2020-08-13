Второй этап восстановления дома купца Михляева в Казани потребует более 84 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru Дмитрий Резнов

На второй этап восстановительных работ дома купца Михляева, входящего в ансамбль Петропавловского собора, потребуется еще 84,4 млн рублей.



В прошлом году на эти цели ГИСУ РТ выделило 111 млн рублей. Подрядчику нужно было выполнить комплекс реставрационных и общестроительных работ по наружному контуру здания (кровля, фасад, цоколь, окна, двери), внутренним и наружным лестницам, стенам, а также работы по усилению несущих конструкций здания.



Помощник президента Татарстана Олеся Балтусова рассказала «Реальному времени», что рабочие усилили и укрепили грунт вокруг здания. Также реставраторам удалось восстановить старинную кладку фасада. Сейчас начаты работы по кровле — ранее здание было под временным саркофагом, и теперь вместо него устанавливается настоящая аутентичная кровля с фальцами и прочими элементами.

На втором этапе реставрационных работ необходимо провести внутренние ремонтные работы, благоустроить территорию, установить необходимое оборудование. Дата начала финансирования второго этапа, как и дата окончания всех работ, пока не определена, уточнила нашему изданию Балтусова.

Подробнее об одном из старейших каменных зданий в Казани и его будущем — в материале «Реального времени».

