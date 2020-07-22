Неудавшийся рывок, ориентир на людей и другие тезисы программного доклада Мишустина

Главная цель — повышение качества жизни россиян

Сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин впервые выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства. Первым делом чиновник назвал главную цель и пять принципов работы кабмина.



— Сегодня я впервые выступаю в Государственной думе с отчетом об итогах работы правительства. Оно было сформировано в январе, после того как президент выступил с ежегодным посланием и, по сути, определил ключевые задачи и ориентиры на ближайшую перспективу. На их основе была сформулирована основная цель кабинета министров — это повышение качества жизни каждого человека в стране. За счет роста экономики, развития социальной сферы, а значит — достижения национальных целей, которые поставил перед нами президент, — заявил Михаил Мишустин.

Как Россия справлялась с коронавирусом

Большой блок в докладе Михаила Мишустина был посвящен борьбе с коронавирусной инфекцией. Как заявил премьер, в мире было выявлено более 14,5 млн случаев заболевания коронавирусом, болезнь унесла свыше 600 тыс. жизней. В России заболело 790 тыс. человек и почти 12,5 тыс. жизней спасти не удалось.



— Каждая из этих смертей — трагедия. Я глубоко соболезную родным и близким каждого человека, который стал жертвой новой страшной инфекции, — сказал Мишустин. — В этот период правительство работало буквально круглосуточно. Все наши решения были подчинены одному — спасению жизни людей.

По оценке чиновника, Россия справляется с коронавирусом лучше многих стран, а число заболевших на тысячу жителей в РФ в два раза меньше, чем в США, Бразилии и ряде других стран.

— Но бдительности терять не будем, пока не появится надежное лекарство от коронавируса. По двум вакцинам уже подводятся итоги клинических исследований. Убежден, что наши разработки будут востребованы во всем мире, — высказался премьер-министр.

Выдержала ли система здравоохранения проверку пандемией

Чиновник высоко оценил работу российской системы здравоохранения в период пандемии, в то же время, по словам Мишустина, были выявлены направления, которые «требуют дополнительных усилий».

— Ситуация позволила нам увидеть общие проблемы здравоохранения. С распространением инфекции значительная нагрузка легла на первичное звено. Для его модернизации дополнительно будет выделено почти 500 млрд рублей на пять лет, — заявил Михаил Мишустин.

Также премьер-министр отчитался о том, что на закупку медоборудования и перепрофилирование коек, выплаты врачам, поддержку региональных систем ОМС дополнительно было выделено 170 млрд рублей. В рекордный срок были развернуты 184 тыс. коек.

Вместе с тем президентские стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ получили более 290 тыс. медицинских и других работников. Те, кто работал с группами риска, получили отдельные выплаты — свыше 400 тыс. человек. Для тех, кто заразился, оказывая помощь больным коронавирусом, были предусмотрены страховые выплаты.

Что помешало нашей экономике совершить рывок

Как сообщил в ходе выступления Михаил Мишустин, российская экономика не смогла сделать рывок из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть.

По словам чиновника, общий объем ФНБ к началу текущего года достиг почти 8 трлн рублей, на минимальных значениях в прошлом году были зафиксированы показатели инфляции и безработицы. Кроме того, уровень госдолга России составил 12,3% ВВП, а объем золотовалютных резервов повысился до 554 млрд долларов.

По мнению Михаила Мишустина, эти аспекты могли стать «хорошими предпосылками для рывка», однако в начале года страна и весь мир столкнулись с пандемией коронавируса.

К слову о безработице, которую упомянул премьер: с 1 апреля число безработных в стране выросло в 3,5 раза — сейчас их около 3 млн человек.

Помощь бизнесу

Также Михаил Мишустин рассказал о мерах поддержки бизнеса в период жестких ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Объем полученных предприятиями беспроцентных кредитов на выплату зарплат в период пандемии составил около 93 млрд рублей. В общей сложности банки заключили около 40 тыс. таких кредитных договоров под нулевой процент.

— Было очень важно индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, у которых запас прочности гораздо меньше, чем у крупных предприятий, дать возможность пережить самое тяжелое время, а потом — перезапустить свой бизнес, — заявил Мишустин.



Системообразующие предприятия страны получили кредиты на оборотные средства примерно на 139 млрд рублей. По словам премьер-министра, особое внимание к таким предприятиям было вызвано тем, что они крупнейшие работодатели в России.

Помимо этого, Мишустин предложил разработать комплексный механизм поддержки крупных инвестпроектов на федеральном и региональном уровнях. Он отметил важность запуска нового инвестиционного цикла и необходимость добиться улучшения делового климата в стране.

Запрос на технологический рывок

В ходе доклада премьер-министр также прокомментировал обсуждавшийся на днях законопроект о корректировке норм Трудового кодекса.

— Считаю эту инициативу своевременной. Правительство поддерживает этот законопроект. Рассчитываем, что такие изменения простимулируют создание новых рабочих мест и гибких форм занятости, — заявил Мишустин. — Добавлю также, что сейчас нам нужно как можно скорее ввести в правовое поле все форматы работы в дистанционном режиме, будь она временной или постоянной. Предстоит также уточнить права и обязанности как работников, так и работодателей.



Продолжая тему «дистанционки», премьер-министр упомянул онлайн-обучение, заявив, что Россия не откажется от традиционных форм образования, так как «компьютер никогда не сможет заменить живое общение учителя и ученика».

Как справедливо заметил Михаил Мишустин, обеспечить непрерывное обучение в онлайн-формате, а также работу в самых различных сферах позволил высокий уровень цифровизации.



— Цифровая революция открывает больше возможностей для людей и бизнеса. Компании и целые государства сильно зависят от оборудования и программного обеспечения. Лидерами становятся те, кто может предоставлять качественные технологические решения, быстро внедрять и предлагать другим странам. Нам необходим технологический рывок, нужно развивать новые направления, в том числе искусственный интеллект. Для этих целей правительство уже подготовило комплекс мер по опережающему развитию ИТ-отрасли, — напомнил премьер-министр. — Также хочу сказать, что к 2024 году набор учащихся на ИТ-специальности должен увеличиться в 2,5 раза.

Поддержим туризм и село

Помимо всего вышеперечисленного, Михаил Мишустин предложил выделить дополнительное финансирование по программе сельской ипотеки, вызвав этим бурные овации в зале заседаний.

— Агропромышленный комплекс меньше других отраслей пострадал от коронавируса. Успехи в АПК обусловлены заслугами людей, живущих на селе, — заявил премьер. — С 2020 года в России заработала программа по развитию сельских территорий — это программа сельской ипотеки. По ней уже было выдано кредитов на 18,5 млрд рублей. Есть предложение предоставить дополнительное финансирование по данной программе на 2 млрд рублей.

Также премьер-министр упомянул туризм как одну из перспективных, но сильно пострадавших отраслей, нуждающихся в поддержке.

— На прошлой неделе правительство приняло решение выделить дополнительно еще 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах. Их список уже составлен Ростуризмом, — заявил Мишустин. — Размер компенсаций составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей и будет зависеть от тура.

Лина Саримова