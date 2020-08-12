За оскорбление полицейского москвич получил штраф в 500 рублей, а татарстанец — 30 тысяч

Жителя Москвы оштрафовали на 500 рублей за нецензурную брань в адрес челнинского полицейского. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

Сообщается, что инцидент произошел 11 августа в отделении РЭО ГИБДД УМВД России по городу Набережные Челны. 25-летний житель Москвы при посторонних начал оскорблять инспектора нецензурными ругательствами. Его задержали и доставили в отделение полиции.

В отношении мужчины составлен административный протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Мужчина оштрафован на 500 рублей. Кроме этого, материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, передает пресс-служба.

Примечательно, что два дня назад МВД опубликовало новость, что житель Альметьевска был оштрафован за нецензурные ругательства в адрес полицейского на 30 тысяч рублей. Москвич же пока получил штраф в 500 рублей.