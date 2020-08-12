Минспорт поможет ВФЛА погасить долг перед World Athletics

Министерство спорта России поможет Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в погашении долга перед World Athletics. Ранее от организации отказались все спонсоры, а из-за скандала с невыплатой штрафа испортились отношения с лидерами сборной России.

Для решения проблемы Минспорт РФ выделил ВФЛА единовременную субсидию.

«Принимая во внимание кризисную ситуацию, сложившуюся в российской легкой атлетике, Министерство спорта Российской Федерации приняло беспрецедентное решение о выделении Всероссийской федерации легкой атлетики единовременной субсидии на развитие вида спорта, в том числе на погашение долга перед World Athletics», — говорится в сообщении на сайте Минспорта.

Ранее ВФЛА должна была оплатить до 1 июля штраф Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), но в итоге не смогла собрать необходимую сумму.

Штраф размером 5 млн долларов был наложен на ВФЛА из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил. Для восстановления прав российская организация должна была оплатить до 1 июля штраф в размере 10 миллионов долларов. ВФЛА не нашла необходимых средств для оплаты к установленному сроку.