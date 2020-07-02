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ВФЛА не смог получить отсрочку от World Athletics по выплате штрафа

08:25, 02.07.2020
ВФЛА не смог получить отсрочку от World Athletics по выплате штрафа
Фото: eurosport.ru

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не будет давать Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) отсрочки для выплаты штрафа. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«World Athletics получила просьбу об отсрочке еще месяц назад, мы тогда ответили, что дата выплаты не будет изменена», — говорится в заявлении World Athletics.

Штраф размером 5 млн долларов был наложен на российскую федерацию из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил. Также ВФЛА должен был оплатить до 1 июля 1,6 млн долларов за расходы на работу специальной комиссии, а также предоставить депозит в размере 5 млн долларов в качестве условного штрафа.

Информации об оплате выставленных счетов накануне не поступало. Таким образом, в случае невыплаты штрафа, российские легкоатлеты могут лишиться любых международных стартов, даже под нейтральным флагом.

Напомним, ранее несколько лидеров сборной России по легкой атлетике обратились с открытым письмом в адрес президента страны Владимира Путина.

СпортОбщество
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