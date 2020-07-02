ВФЛА не смог получить отсрочку от World Athletics по выплате штрафа

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не будет давать Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) отсрочки для выплаты штрафа. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«World Athletics получила просьбу об отсрочке еще месяц назад, мы тогда ответили, что дата выплаты не будет изменена», — говорится в заявлении World Athletics.

Штраф размером 5 млн долларов был наложен на российскую федерацию из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил. Также ВФЛА должен был оплатить до 1 июля 1,6 млн долларов за расходы на работу специальной комиссии, а также предоставить депозит в размере 5 млн долларов в качестве условного штрафа.

Информации об оплате выставленных счетов накануне не поступало. Таким образом, в случае невыплаты штрафа, российские легкоатлеты могут лишиться любых международных стартов, даже под нейтральным флагом.

Напомним, ранее несколько лидеров сборной России по легкой атлетике обратились с открытым письмом в адрес президента страны Владимира Путина.