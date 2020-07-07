Еще два ведущих российских легкоатлета задумались о смене гражданства

Два ведущих легкоатлета сборной России Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова могут сменить спортивное гражданство.

«Я не могу сказать, что не рассматриваю, потому что ситуация сложная. Четыре года назад, перед Олимпиадой в Рио, я даже не могла представить, что буду задумываться об этом, была категорически против. А сейчас я думаю об этом, но это в моем списке планов самый последний пункт. Надеюсь, что он не состоится», — сказала прыгунья с шестом Сидорова.

Ее позицию также поддержал барьерист Сергей Шубенков, многократный победитель международных соревнований.

Ранее о своем намерении рассмотреть вариант с уходом из сборной России заявила трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене.

Напомним, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была временно лишена членства во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics, ранее — IAAF) в ноябре 2015 года из-за множества допинговых нарушений.



Для восстановления прав российская организация должна была оплатить до 1 июля штраф в размере 10 миллионов долларов. ВФЛА не нашла необходимых средств для оплаты к установленному сроку.

Таким образом, теперь российские легкоатлеты могут лишиться любых международных стартов, даже под нейтральным флагом.