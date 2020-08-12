СК завершил расследование дела экс-директора «Казанского фасада» по поводу смерти трех рабочих

Фото: МЧС по РТ

Следком РФ по РТ завершил расследование уголовного дела в отношении генерального директора и руководителя проектов ООО «СК «Казанский Фасад», обвиняемых в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое повлекло за собой смерть работников, сообщает Следком РФ по РТ.



По версии следствия «СК «Казанский Фасад» в 2019 году заключила договор подряда по устройству фасада и деформационных швов зданий на территории строящегося ЖК «АртСити». Затем не имевшая образования в области промышленной безопасности и не прошедшая соответствующей аттестации гендиректор назначила ответственным за соблюдение охраны труда второго обвиняемого без обучения. Помимо этого, гендиректор приняла на работу 5 монтажников, не имевших квалификации.

В результате обвиняемые допустили в эксплуатацию неисправный фасадный строительный подъемник, у которого 5 марта произошел обрыв каната при подъеме между 6 и 7 этажами. Это привело к тому, люлька с пятью рабочими сорвалась с высоты. На железобетонный фундамент выпали четверо рабочих, трое из них скончались. Еще один рабочий эвакуировался через окно здания, зацепившись за платформу.

Обвиняемые полностью признали причастность к преступлению. Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, в начале августа в «Казанском фасаде» сменился руководитель. Вместо Альфиры Аюповой, являющейся обвиняемой по делу, им стал Руслан Газизов.