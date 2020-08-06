В стройкомпании «Казанский фасад» сменился директор — его задерживали за падение люльки с рабочими

Фото: МЧС по РТ

В ООО «СК «Казанский фасад» сменился руководителем. Вместо Альфиры Аюповой им стал Руслан Газизов, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

При этом Аюпова остается бенефициаром компании.



Напомним, Аюпову задержали в марте этого года по делу о падении люльки с пятью рабочими. Ее подозревают ее в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ с тяжкими последствиями. Позже компанию признали виновной в нарушении требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов. В итоге деятельность была приостановлена на 90 суток.

Напомним, что люлька с пятью рабочими сорвалась с высоты строящегося десятиэтажного дома на улице Ершова. Двое людей погибли на месте, третий скончался в приемном покое больницы.