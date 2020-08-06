В Казани завершилась экореабилитация озера Марьино

В Казани завершились работы по экореабилитации и благоустройству озера Марьино. Об этом сообщили в пресс-службе исполкома.

Экореабилитация началась в апреле этого года. Дно озера очистили от иловых отложений и мусора — было вывезено 10 контейнеров бытового и крупного мусора, более 8 тыс. куб. м отложений и более 600 куб. м обезвоженного ила. Установлена система аэрации, благоустроена береговая территория — высажены растения, установлены скамейки и освещение, обновлены пешеходные дорожки. Благодаря очистке дна экологи добились выхода грунтовых вод и насыщения воды кислородом.



Экологи так старались провести реабилитацию озера максимально экологично, что в прошлом году отложили проведение работ из-за начавшегося гнездования птиц. Для обезвоживания осадка использовались специальные геотубы, благодаря этому на берегу не было грязи и неприятного запаха.

Что касается территории, экологи старались сохранить естественные насаждения. Дополнительно были высажены 500 декоративных кустарников и 100 водных растений, посеян новый газон. Появились дорожки для прогулок.



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