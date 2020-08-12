Президент Татарстана считает, что откладывать ЕГЭ в этом году было бы бессмысленным

Президент Татарстана считает, что ЕГЭ не стоило откладывать и тем самым создавать еще большее напряжение. Об этом он заявил на встрече с доверенными лицами в ДК «Сайдаш» в Казани.

«Конечно, зачем надо было мучить детей, ждать? Надо было ЕГЭ проводить [в обычные сроки]», — ответил Минниханов.

Директор школы №179 Эльвира Наумова поинтересовалась во время встречи, как будет складываться жизнь учащихся дальше с учетом требований Роспотребнадзора в условиях пандемии, это волнует многих родителей и учителей.

«Надеюсь, школа должна работать, дети должны быть в коллективе. Дистанционное обучение будет дополнительно усиливать процесс», — ответил президент.

Ранее в Татарстане подвели итоги ЕГЭ-2020. В Татарстане средний бал по ЕГЭ выше, чем по России, однако в этом году выросло количество участников, получивших неудовлетворительный результат.