В Татарстане задержали велосипедиста с коноплей и грибами

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В Татарстане полицейские задержали ведосипедиста, у которого оказался каннабис и конопля. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Мужчину остановили на стационарном посту полиции «Тула-1». Мужчина нервничал, поэтому полицейские решили провести осмотр. В рюкзаке у него были обнаружены два пакета с грибами и с веществом растительного происхождения зеленого цвета.

Мужчина признался, что грибы заказал в интернет-магазине, а закладку забирал из Елабуги. По дороге он нарвал дикорастущую коноплю.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении мужчины составлен административный протокол по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».



Ранее в Татарстане на жительницу села возбудили уголовное дело из-за того, что она выращивала мак для использования в качестве начинки для выпечки.

