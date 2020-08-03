«Рубин» сыграл вничью с «КАМАЗом»

«Рубин» провел первый контрольный матч межсезонья против ФК «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Встреча состоялась на базе казанского клуба и прошла в закрытом от зрителей режиме.

Подопечные Леонида Слуцкого вышли в таком стартовом составе: Дюпин, Зуев, Уремович, Старфельт, Меркулов, Абильдгор, Коновалов, Бакаев, Кварацхелия, Йевтич, Игнатьев.

Первый тайм закончился со счетом 0:0.

Во втором тайме состав «рубиновых» кардинально поменялся: Коновалов, Самошников, Тарасов, Бегич, Данченко, Коновалов, Могилевец, Бакаев, Давиташвили, Йевтич, Деспотович.

Сначала на 55-й минуте «Рубин» вышел вперед усилиями Бакаева, который заставил своим прострелом игрока «КАМАЗа» Куликова срезать мяч в собственные ворота. На 62-й минуте казанцы пропустили — из центра штрафной забил Руслан Галиакберов. По итогам матча счет на табло так и не изменился — 1:1.

Напомним, что «Рубин» в первом туре нового сезона РПЛ стартует 11 августа домашней игрой с московским «Локомотивом». В завершившемся во второй половине июля предыдущем чемпионате команда Слуцкого заняла 10-е место.