Дачники из садового товарищества «КМПО-7» под Казанью обвинили председателя в шантаже с отключением света

Дачники садового сообщества «КМПО-7» под Казанью жалуются на председателя ДНТ «Сад №7 КМПО» Владимира Чапчурова, который якобы начал намеренно отключать им свет после того, как они решили платить за электроэнергию напрямую «Татэнергосбыту», минуя товарищество.

Комиссия из разных ведомств прибыла в СНТ с проверкой после жалобы многодетной матери Алины Байковой на очередное отключение света. В результате 21 июля УФАС признало виновным главу ДНТ «Сад №7 КМПО» Владимира Чапчурова и обязало включить свет, но семья уверяет, что по-прежнему живет в потемках. Причем с февраля. Чапчуров, в свою очередь, обжаловал решение антимонопольщиков в суде и уверяет, что к отключению света не причастен. По его словам, причина в технической неисправности, которую пока устранить невозможно из-за увольнения электрика.

Владельцы 20 участков уверяют, что так Чапчуров расправляется с дачниками, которые в обход ДНТ заключили прямые договоры с компанией «Татэнергосбыт» и начали существенно меньше платить за свет.

Подробности запутанной истории, в которую оказались вовлечены «Сетевая компания», «Татэнергосбыт», УФАС по РТ, прокуроры, полиция, УФНС, Следственный комитет и казанский исполком, — в материале «Реального времени».

