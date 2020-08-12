Певец Макс Корж призвал протестующих не выходить на улицы Минска

Известный артист Макс Корж высказался о протестах в Белоруссии. Он призвал своих сограждан оставаться дома и «беречь себя».

Он высказал мнения, что прямые столкновения с милицией не помогут сменить власть в Белоруссии.

«Я это вижу своими глазами, находясь в Минске эти 2 ночи. Сегодня будут только трупы», — написал Корж.

Однако в комментариях певцу высказали недовольство такой позицией.

«Корж официально зашкварен», — пишет один из комментаторов.

Кто-то считает. что артиста вынудили выступить с примирением. Кто-то уверен, его купили. Появились и призывы бойкотировать концерты.