«Рубин» признал судью Иванова лучшим игроком матча с «Локомотивом»

Пресс-служба «Рубина» в шутку признала главного арбитра встречи 1-го тура с «Локомотивом» Сергея Иванова лучшим игроком матча.

В опубликованном в соцсетях посте, казанцы подставили на фотографию Дмитрия Рыбчинского голову Иванова, подписав ее словами «Лучший игрок матча #РубинЛоко».

Ранее по ходу первого тайма матча с «Локомотивом» судья встречи не назначил явный пенальти в ворота гостевой команды. Спустя несколько мгновений москвичи забили второй мяч.

В перерыве матча тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказал свое недовольство арбитру, из-за чего был удален. Также прямую красную карточку в одном из игровых эпизодов во втором тайме получил защитник казанцев Сильвие Бегич.

Сразу после игры Слуцкий устроил разнос судьям в прямом эфире «Матч ТВ».