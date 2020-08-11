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В Минске в третий раз начались столкновения ОМОНа и протестующих

22:31, 11.08.2020
В Минске в третий раз начались столкновения ОМОНа и протестующих
Фото: скриншот

В Минске полиция разгоняет протестующих, выходящих на улицы третий вечер подряд. По сообщениям СМИ, начались столкновения с ОМОНом.

Большая группа сторонников белорусской оппозиции собралась около станции метро «Михалово», передает «РИА Новости». Из-за напирающего ОМОНа люди отступили в парк имени Павлова.

Возле одного из ТЦ «Магнит» в белорусской столице полицейские начали стрелять резиновыми пулями.

Протесты проходят в нескольких городах республики.

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