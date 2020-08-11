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Фанаты на матче «Рубин» — «Локомотив» по очереди кричат: «Увольняй Кикнадзе из клуба»

21:58, 11.08.2020
Фанаты на матче «Рубин» — «Локомотив» по очереди кричат: «Увольняй Кикнадзе из клуба»
Фото: vk.com/fclokomotiv

По ходу матча 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» и «Локомотивом» обе фанатские трибуны призвали генерального директора московской команды Василия Кикнадзе уйти в отставку.

Болельщики по очереди исполняют кричалку: «Увольняй Кикнадзе из клуба».

Такое отношение к себе руководитель «Локомотива» заработал после неоднозначных высказываний в адрес фанатов московского клуба.

Сама встреча закончилась поражением «Рубина» со счетом 0:2. Оба мяча были забиты еще в первом тайме игры.

СпортФутбол Татарстан

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