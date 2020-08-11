В Нижнекамске на три месяца закрыли магазин, в котором не мерили температуру персоналу

В Нижнекамске судебные приставы закрыли на 90 суток продовольственный магазин. Решение приостановить деятельность павильона принял суд.

Юрлицо магазина признано виновным по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

В торговом павильоне не измерялась температура сотрудников. Не велся соответствующий журнал, электронного термометра также не было, сообщает пресс-служба татарстанского управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП по РТ).

Кроме того, на флаконах с дезинфицирующим средством не было этикеток. Журнал проведения обязательной дезинфекции оборудования и инвентаря также отсутствовал.

Приставы выехали на место и опечатали магазин.