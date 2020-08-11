Кофе оказался одним из самых быстро дорожающих активов

Выращиваемые, а не добываемые сырьевые товары оказались одними из наиболее быстро дорожающих активов в мире, пишет The Wall Street Journal.

Фьючерсы на кофе на американской бирже ICE прибавили 14%, поднявшись до 1,12 доллара за фунт. Фьючерсы на какао подорожали на 17% — до 2 488 долларов за метрическую тонну. Также с 1 мая подорожали контракты на хлопок и сахар — на 10% и 19% соответственно.

В начале пандемии эти товары заметно подешевели из-за введения локдаунов. Так, в марте кофе потерял в цене 15%, фьючерсы на какао упали на 17%, хлопок подешевел на 18%, а сахар — на 27%.

Некоторые инвесторы считают, что ограничения поставок на фоне восстановления спроса приведут к еще большему росту цен на фьючерсы. Еще одним фактором, приводящим к росту цен на эти товары, является ослабление доллара.

Напомним, ранее эксперты назвали самые популярные товары в российских магазинах.

