Татарстан вошел в число регионов по реализации программы временных рабочих мест

Татарстан вошел в число регионов по реализации программы создания временных рабочих мест для граждан, потерявших работу или находящихся под риском увольнения, сообщается на сайте Министерства труда РФ.



Больший объем субсидий предоставляется Татарстану, Башкирии, Свердловской и Ростовской областям, а также Пермскому и Краснодарскому краям. Всего из резервного фонда правительства на создание временных рабочих мест выделено более 4 млрд рублей.

По словам замминистра труда и социальной защиты РФ Елены Мухтияровой, в программу вошли более 90% регионов.

Напомним, ранее Минтруд РФ разъяснил порядок перевода сотрудников на удаленку.