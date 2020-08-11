Ловчев: «Рубин» будет атаковать на своем поле. Это лучший вариант для «Локомотива»

Бывший защитник московского «Спартака» и футбольный эксперт Евгений Ловчев дал свой прогноз на матч 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» и московским «Локомотивом».

«Рубин» будет атаковать на своем поле. Это лучший вариант для «Локомотива», потому что они играют на контратаках. «Рубин» за счет молодых нападающих один гол обязательно забьет. «Локомотив» — более слаженная и опытная команда. На выезде им играть от обороны как раз выгоднее», — считает Ловчев.

Встреча состоится на «Ак Барс Арене», начало игры — в 20.00. В предыдущем чемпионате России «Рубин» при Леониде Слуцком уступил в Казани «Локомотиву» со счетом 0:2.

Напомним, ранее за несколько дней до матча в столице Татарстана футболисты московской команды попали в скандальную ситуацию.