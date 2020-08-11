МЧС Татарстана предупредило о грозе и сильном ветре завтра днем
МЧС Татарстана предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий завтра днем.
Так, по данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», с 12 часов дня до 18 часов вечера 12 августа на территории республики местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра 15-18 м/с. сообщает пресс-служба МЧС по РТ.
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