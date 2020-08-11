Новости общества

14:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

МЧС Татарстана предупредило о грозе и сильном ветре завтра днем

14:04, 11.08.2020
МЧС Татарстана предупредило о грозе и сильном ветре завтра днем
Фото: 16.mchs.gov.ru

МЧС Татарстана предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий завтра днем.

Так, по данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», с 12 часов дня до 18 часов вечера 12 августа на территории республики местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра 15-18 м/с. сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Вчера синоптики Татарстана предупредили жителей республики о дождливой неделе.

Общество Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем