Синоптики Татарстана предсказали дожди в ближайшие дни

Синоптики Татарстана составили прогноз погоды на ближайшие пять дней. Ожидаются дожди и ветер, температура будет находиться в районе +20°С.

Во вторник, 11 августа, осадки маловероятны, так как погода будет формироваться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ. Днем температура воздуха составит от +18°С до +23°С.

В ночь на 12 августа в западных районах республики возможны дожди. Днем метеорологи допускают грозы. Столбики термометров днем покажут 17—22 градуса тепла.

В четверг, 13 августа, в Татарстане возможны дожди и грозы. Днем из-за плотной облачности и осадков температура ожидается от +15°С до +20°С.

Предварительный прогноз на пятницу и субботу показывает, что в эти дни сохранится пасмурная дождливая и холодная погода. Днем синоптики предсказывают 14—19 градусов Цельсия.