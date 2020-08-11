Три фильма из Татарстана вошли в шорт-лист премии «Золотая тарелка»

Фото: предоставлено дирекцией «Время кино»

11 августа объявлен шорт-лист I Межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка»). В него вошли в том числе три работы татарстанских кинематографистов: «Кире» Ильсеяр Дамаскиной и Рустама Рашитова, «Пустота» Павла Москвина (обе картины в номинации «Лучший игровой полнометражный фильм»), а также «Берузе» («Один») Булата Минкина в номинации «Лучший документальный фильм».

Всего в четырех номинациях — 14 претендентов на победу. 27 августа все они будут отмечены на торжественной церемонии, которая пройдет в ДК «Сайдаш» при поддержке Министерства по делам молодежи Татарстана. Общий призовой фонд премии 2020 года — 1,3 млн рублей. Наибольшая премия в 500 тыс. рублей будет вручена именно лучшей игровой полнометражке.

Отметим, что обладатель приза зрительских симпатий в 300 тыс. рублей уже определен в декабре прошлого года путем голосования на сайте кинопремии. Им стал проект из Башкортостана «Первая Республика».

Кроме денежного поощрения победителям вручат призовые статуэтки и дипломы кинопремии в 15 номинациях. Лучшие работы проекта в день награждения будут показаны на площадке open-air — на набережной озера Кабан, однако только при условии, что погода будет благоприятствовать.

Предполагается, что на церемонию в Казань приедет председатель экспертного совета — киновед Кирилл Разлогов, режиссер и актер Алексей Петрухин («Вий», «Последнее испытание»), ожидается также участие актрисы Юлии Ауг.

Автором и инициатором кинопремии выступила дирекция по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино».