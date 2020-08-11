Более 80% жителей ПФО хотят, чтобы новый учебный год начался в очном формате

Более половины жителей Приволжского федерального округа (78%) выступают за традиционное обучение в офлайн-формате, следует из результатов опроса, проведенного банком «Открытие».

Больше всего сторонников очного формата в школах в Центральном федеральном округе (88%), менее — в Сибирском федеральном округе (73%). В целом 79% опрошенных россиян по всей стране считают, что учебный год в школах следует начинать с 1 сентября в очном режиме, потому что без живого общения обучение невозможно. Еще 9% думают так же, но они считают, что пик пандемии коронавируса уже пройден. Только 3% респондентов считают, что лучше продолжить обучение в удаленном формате, поскольку так удобнее и эффективнее, а еще 7% считают, что ситуация с коронавирусом по-прежнему опасна.



Большинство родителей критично настроены по отношению к общему онлайн-образованию. Так, 53% респондентов видят в нем одни минусы и никаких плюсов, в особенности отрицательно к нему относятся в Северо-Кавказском (70%) и Дальневосточном (65%) федеральных округах. В Московском регионе не видят плюсов в образовании на удаленке лишь 40% респондентов, в Сибирском — 43%, в Северо-Западном — 45%. Только 1% родителей не видит в онлайн-обучении никаких минусов, причем на Северном Кавказе и Урале таких людей вообще не оказалось.



Что касается плюсов дистанционного обучения, то здесь россияне отмечают гибкий график (29% опрошенных родителей), возможность проконтролировать процесс обучения ребенка (25%), экономия денег и времени (24%). А вот доступность знаний и получение информации из интернета достоинством считают 10% респондентов. Только 5% полагают, что в современном мире цифровые навыки важнее социальных и что дома учебный материал усваивается лучше.

Кроме того, 56% опрошенных жителей ПФО считают, что онлайн-образование ухудшает качество обучения.

