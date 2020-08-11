В Татарстане на линию вышли мобильные поликлиники

В Татарстане на линию выходят мобильные поликлиники. Три из четырех уже находятся на местах временной дислокации, сообщил сегодня первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.



Формат работы мобильных поликлиник предполагает консультирование граждан, находящихся на диспансерном наблюдении с хроническими заболеваниями. Консультирование проводится врачами узких специальностей, которые приезжают из головных центров здравоохранения медицинской системы Татарстана.

«Планы-графики работы этих мобильных поликлиник составлены, они носят недельный ритм, и мы надеемся, что осенняя волна заболеваемости не внесет особых коррективов», — сказал Альмир Абашев.

О принципе работы мобильных поликлиниках «Реальное время» рассказывало по ссылке.