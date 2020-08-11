«Татнефть» 17 августа определит размер дивидендов за первое полугодие 2020 года

ПАО «Татнефть» 17 августа проведет заседание совета директоров, на котором будет решаться дата внеочередного собрания акционеров и размер рекомендуемых дивидендов за полгода и порядке их выплаты, следует из данных сайта раскрытия информации.

В конце июля совет директоров «Татнефти» обсудил профилактические меры, которые реализуются на предприятии для борьбы с пандемией коронавируса.



По итогам семи месяцев предприятия ПАО «Татнефть» добыли 15,3 млн тонн нефти, что на 2,1 млн меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

