Новости промышленности

11:09 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

«Татнефть» 17 августа определит размер дивидендов за первое полугодие 2020 года

10:23, 11.08.2020
«Татнефть» 17 августа определит размер дивидендов за первое полугодие 2020 года
Фото: tatarstan.ru

ПАО «Татнефть» 17 августа проведет заседание совета директоров, на котором будет решаться дата внеочередного собрания акционеров и размер рекомендуемых дивидендов за полгода и порядке их выплаты, следует из данных сайта раскрытия информации.

В конце июля совет директоров «Татнефти» обсудил профилактические меры, которые реализуются на предприятии для борьбы с пандемией коронавируса.

По итогам семи месяцев предприятия ПАО «Татнефть» добыли 15,3 млн тонн нефти, что на 2,1 млн меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ПромышленностьНефтьЭкономикаФинансы Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем