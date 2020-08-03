«Татнефть» за семь месяцев снизила добычу нефти более чем на 2 млн тонн

Фото: «Татнефть»

По итогам семи месяцев предприятия группы ПАО «Татнефть» добыли 15,3 млн тонн нефти, что на 2,1 млн меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В июле компании добыли 2 млн тонн нефти. Год назад этот показатель составлял 2,6 млн тонн нефти.

Головная компания «Татнефть» в июле добыла 1,9 млн тонн нефти, с начала года — 15 млн тонн нефти (-2,1 млн к соответствующему периоду 2019 года).

На лицензионных участках за пределами Татарстана в июле добыча составила 26,6 тыс. тонн, с начала года — 189 тыс. (-1,3 тыс.). В июле также добыли 288 тыс. тонн сверхвязкой нефти, с начала года — 1,8 млн, что на 420 тыс. больше.



Ранее Министерство энергетики РФ сообщало, что в июле 2020 года Россия в соответствии с договоренностями ОПЕК + сохранила добычу нефти на уровне июня.