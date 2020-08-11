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Роман Широков принес извинения избитому судье

09:45, 11.08.2020 1
Роман Широков принес извинения избитому судье
Фото: ФК "Зенит"

Бывший игрок питерского «Зенита», московского «Спартака» и сборной России Роман Широков принес свои извинения арбитру Никите Данченкову за нанесенные побои во время матча любительских команд.

«По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершенный мной, я прекрасно осознаю, что неназначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками, надеюсь, Никита как можно скорее вернется в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнерами по команде Матч ТВ и зрителями», — написал Широков в своем аккаунте в Instagram.

Накануне Широков стал участником конфликта во время матча любительских команд. Экс-футболист избил судью Данченкова прямо во время игры, добивая того ногами.

Отметим, что Широков выступал в составе команды телеканала «Матч ТВ», где он работает приглашенным экспертом по РПЛ. В пресс-службе телеканала уже заявили, что экс-футболист отстранен от работы сразу после данного инцидента.

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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:01
    Что за дикость развивается в стране, в частности- в спорте?! Этот избивает, мамаи- избивают прямо в центре столицы, людей избивают по всей стране с помощью специально подготовленных людей,... Дичает страна при диком капитализме?
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