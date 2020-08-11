Роман Широков принес извинения избитому судье

Фото: ФК "Зенит"

Бывший игрок питерского «Зенита», московского «Спартака» и сборной России Роман Широков принес свои извинения арбитру Никите Данченкову за нанесенные побои во время матча любительских команд.

«По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершенный мной, я прекрасно осознаю, что неназначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками, надеюсь, Никита как можно скорее вернется в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнерами по команде Матч ТВ и зрителями», — написал Широков в своем аккаунте в Instagram.

Накануне Широков стал участником конфликта во время матча любительских команд. Экс-футболист избил судью Данченкова прямо во время игры, добивая того ногами.

Отметим, что Широков выступал в составе команды телеканала «Матч ТВ», где он работает приглашенным экспертом по РПЛ. В пресс-службе телеканала уже заявили, что экс-футболист отстранен от работы сразу после данного инцидента.