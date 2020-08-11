В Верховном суде Татарстана открылась выставка картин судьи в отставке

Персональная экспозиция картин «За горизонтом...» открылась накануне в здании Верховного суда Татарстана. Их автор — 58-летний судья в отставке Андрей Николаев, который с прошлого года находится в почетной отставке.



Выставка размещена на третьем этаже здания суда, напротив залов заседаний №13 и №14. В экспозицию включены 15 пейзажей, выполненные маслом.

Как художник Андрей Алексеевич Николаев пока известен меньше, чем юрист. По данным пресс-службы ВС РТ, в 22 года он поступил на службу в органы МВД, был следователем, начальником следствия. Через 10 лет, в 1994-м был назначен судьей Советского райсуда Казани, позже занял в нем пост заместителя председателя.

В 2008-м Николаева назначили судьей Верховного суда республики. Поручали самые сложные уголовные дела, в том числе с участием присяжных заседателей. В 2013-м Николаев возглавил Зеленодольский горсуд. В 2019-м ушел в отставку.

У Андрея Николаева есть и другие увлечения — охота, бокс, игра на гитаре. Он также является кандидатом в мастера спорта по дзюдо и автором юмористического сборника «Милицейские байки».