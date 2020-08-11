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Трамп заявил, что хотел бы пригласить Путина на саммит G7

07:29, 11.08.2020
Трамп заявил, что хотел бы пригласить Путина на саммит G7
Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы пригласить Владимира Путина на встречу лидеров G7. Он считает, что саммит возможно провести после выборов.

«Я непременно пригласил бы его на встречу. Я думаю, что он важное действующее лицо. Мы пригласим некоторых людей, которые не входят в G7, некоторые уже приняли приглашение»,— сказал Трамп журналистам (цитата по «Коммерсанту»)

Отмечается также, что речь идет не о возвращении России в группу G8, а о простом приглашении. Трамп заявлял, что большинство вопросов на саммите посвящены России, и их было бы легче решить, если бы там был президент Путин.

Ранее Германия выступила против возвращения России в G8. Чтобы вернуться в G8, Россия должна урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины и решить вопрос с Крымом.

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