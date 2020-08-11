Трамп заявил, что хотел бы пригласить Путина на саммит G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы пригласить Владимира Путина на встречу лидеров G7. Он считает, что саммит возможно провести после выборов.

«Я непременно пригласил бы его на встречу. Я думаю, что он важное действующее лицо. Мы пригласим некоторых людей, которые не входят в G7, некоторые уже приняли приглашение»,— сказал Трамп журналистам (цитата по «Коммерсанту»)

Отмечается также, что речь идет не о возвращении России в группу G8, а о простом приглашении. Трамп заявлял, что большинство вопросов на саммите посвящены России, и их было бы легче решить, если бы там был президент Путин.

Ранее Германия выступила против возвращения России в G8. Чтобы вернуться в G8, Россия должна урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины и решить вопрос с Крымом.

