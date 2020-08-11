Большинство россиян считают важным дополнительное обучение

Большинство россиян считают, что, помимо профессионального, необходимо время от времени проходить дополнительное обучение. Об этом говорят данные сервиса «Работа.ру».

Четверть опрошенных считает, что повышение квалификации необязательно, так как они развиваются в профессии самостоятельно. 12% респондентов уверены, что дополнительное образование не нужно вовсе.

При этом 87% участников опроса заявили, что дополнительное обучение должно стать обязанностью работодателя. Также 80% заявили о готовности тратить на самообразование не более 5 тысяч рублей в месяц, передает RT.

Ранее президент РТ посетил университетскую школу КФУ в Елабуге.

