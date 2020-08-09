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Президент Татарстана посетит университетскую школу КФУ в Елабуге

15:47, 09.08.2020
Президент Татарстана посетит университетскую школу КФУ в Елабуге
Фото: media.kpfu.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетит презентацию новой университетской школы Казанского федерального университета в Елабуге. Мероприятие запланировано на 14 августа.

Вместе с президентом РТ с новой школой ознакомятся участники совещания работников образования и науки, которое в этом году пройдет в Елабуге, сообщает пресс-служба Елабужского института КФУ.

Известно, что в новой школе 30 классов оснащены интерактивным оборудованием, а кабинеты физики, химии и биологии имеют современные лаборатории. Также у учителей появятся ассистенты — студенты старших курсов Елабужского института КФУ. Курировать предметные направления в школе будут профильные институты университета.

Открытие школы запланировано на 1 сентября. Известно, что учреждение сможет принять 465 учеников.

Ранее сообщалось, что в Казани завершается строительство полилингвальной школы-интерната на 1 224 места.

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