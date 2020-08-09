Президент Татарстана посетит университетскую школу КФУ в Елабуге

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетит презентацию новой университетской школы Казанского федерального университета в Елабуге. Мероприятие запланировано на 14 августа.

Вместе с президентом РТ с новой школой ознакомятся участники совещания работников образования и науки, которое в этом году пройдет в Елабуге, сообщает пресс-служба Елабужского института КФУ.

Известно, что в новой школе 30 классов оснащены интерактивным оборудованием, а кабинеты физики, химии и биологии имеют современные лаборатории. Также у учителей появятся ассистенты — студенты старших курсов Елабужского института КФУ. Курировать предметные направления в школе будут профильные институты университета.



Открытие школы запланировано на 1 сентября. Известно, что учреждение сможет принять 465 учеников.



Ранее сообщалось, что в Казани завершается строительство полилингвальной школы-интерната на 1 224 места.